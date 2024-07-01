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Haberler Gündem AK Parti'de Kızılcahamam kampı! İşte ele alınacak konular...

AK Parti'de Kızılcahamam kampı! İşte ele alınacak konular...

AK Parti'nin "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yerel seçim sonuçları ve parti çalışmaları değerlendirilecek, ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları görüşülecek. Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunumu olacak.

AA
AK Parti’de Kızılcahamam kampı! İşte ele alınacak konular...

AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' sürüyor.

Kampın ilk gününde, Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla 'Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı'nda bir araya geldi.

Bu kapsamda 1 Temmuz Pazartesi günü Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin sunum yapacak. Aynı oturumda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da sunumu olacak.

Kampta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunumu olacak.

Kampın son gününde genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yapacak.

Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya'nın sunumunun ardından bakan yardımcılarının katılımıyla istişare yapılacak kamp, 2 Temmuz Salı günü sona erecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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