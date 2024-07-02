Bürokrasi asgari seviyeye indi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda belediye başkanlarına kapsamlı bir sunum yaptı. AK Parti hükümetlerinin en önem verdiği konuların başında sosyal yardımların geldiğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Bürokrasiyi asgari seviyeye indirdik. Eskiden 12 işlem noktasında, 17 farklı evrak temini ile 15-20 günde tamamlanan bir sosyal yardım başvurusu süreci vardı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından kullanılan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile vatandaşlarımız tek noktadan, herhangi bir evrak talebi olmadan, sadece kimlik kartları ile 1-2 dakika içerisinde sosyal yardım başvurusu yapabiliyor. Sosyal yardımlara erişimin kolaylaşması ve bilinirliğinin artmasıyla geçmiş dönemlere göre daha fazla insana ulaşıyoruz" dedi.