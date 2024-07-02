Kabine bugün toplanıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında ekonomi önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkacak. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı ve emekli aylıklarının toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Son kabine toplantısı ise 4 Haziran'da yapılmıştı. Milyonları ilgilendiren kritik toplantıda, enflasyonla mücadele ve tasarruf vergi paketi de masada olacak. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları ile terörle mücadele konusu ve İzmir'deki orman yangınları da gündemde olacak.