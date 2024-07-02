Sinan Ateş cinayetinde ilk duruşma tamamlandı

ESKİ Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da sokak ortasında öldürülmesinin ardından sanıklar bir buçuk yıl sonra ilk kez dün hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasını siyasi liderler de yakından takip etti. Sinan Ateş cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşması dün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 22 sanıklı davada MHP'nin davaya katılma talebi reddedilirken savunmalar dinlendi. Cinayetin tetikçisi olarak dava dosyasında bulunan Eray Özyağcı, öldürmek maksadının olmadığını, ifadesinin değiştirildiğini savundu.

Azmettirici olduğu belirtilen tutuklu sanık Doğukan Çep ile cinayet mahallinde keşif yaptığı belirtilen sanık Suat Kurt'un savunmaları alındı. Çep, "Ben ayağından vurmaya gönderdim. 4 bin liraya suikasta mı gönderilir?" diye konuştu. Çep, şöyle devam etti: "Kurt'un ardından Eray'ı aradım 3 kişi olduklarını söyledim. 'Eray, Sinan Ateş'in ayaklarına 2-3 tane at, kimseye karışma gel' dedim. Ayaklarından vuruyor ama nasıl ölüyor bilmiyorum. Ölmesini istemedim. Ben suikast yaptıracak olsam sırtından vururum kimse görmez." Öte yandan duruşmanın 5 gün süreceği öğrenildi.