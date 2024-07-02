Türkiye artık oyun kuran bir ülke

Büyük ve güçlü bir ülke olan Türkiye bugün sadece oyun bozan değil, oyun kuran bir ülke konumunda. Türkiye'miz OYUN KURAN ÜLKE KONUMUNA KOLAY gelmedi. Aziz Milletimizin BİRLİK VE BERABERLİĞİ ile Türkiye, 2002'den bugüne SİYASİ VE İSTİKRAR içinde, çok önemli KAVŞAKLARI geçti. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, 2002- 2024 sürecinde, önce yakın coğrafyamızda (Ortadoğu-Doğu Akdeniz-Balkanlar-Kafkasya- Kuzey Afrika) EMPERYALİST BATININ (Amerika-Avrupa) kurguladığı KİRLİ OYUNLARI BOZDU. 2020'den bugüne artık OYUN KURAN BİR TÜRKİYE VAR. Yaşadığımız günlerde (2015-2030 SÜRECİ) Yeni Dünya DÜZENİ şekillenirken Başkan Erdoğan, Türkiye stratejik üstünlüklerimizi çok iyi kullanarak, doğru oyun kuruyor ve ve doğru oynayarak kazanıyor. Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin, stratejik ortak görümündeki Amerika ile çıkarlarının uyuşmadığı çok açık. Başkan Erdoğan-Türkiye, ABD'nin Ortadoğu'da, Doğu Akdeniz'de kurmak istediği yeni düzene karşı çıkıyor.

Bunun sonucu olarak ABD'nin aparatı PKK-PYD için Suriye'nin kuzeyinde bir UYDU KANTONÇUK (GARNİZON) yapılanmasına dair oyununu bozacak hamlelerıne devam ediyor.

TÜRKİYE, "SURİYE'DE TERÖRİSTAN ASLA KURDURMAYACAĞIZ" diyerek, ABD (Avrupa) oyunlarını bozdu.

Fırat Kalkanı Harekâtı (El Bab), İdlib-Cerablus müdahalesi oyun bozma hamlesiydi.

ERDOĞAN'IN 2 YENİ HAMLESİ

Başkan Erdoğan-Türkıye geçen hafta iki müthiş OYUN KURAN JEOPOLİTİK HAMLE yaptı.

1)BRICS HAMLESİ

2)Suriye yönetimi ile yeniden iş birliği hamlesi.

Bu iki jeopolitik hamle de Derin Amerika'ya karşı OYUN KURAN özellikte. Batı'nın nefesini kesecek özellikte.

Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiye'nin küresel lideri Erdoğan, Rusya ve Çin liderlerinin de katılacağı 3-4 Temmuz'da Astana'da yapılacak zirvenin çok özel davetlisi. Erdoğan'ın PARADİGMALARINA göre, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan müthiş jeopolitik temaslar yürütüyor. Önceki haftalarda Erdoğan tarihi bir hamle yaptı.

Hakan Fidan'ı Çin'e gönderdi.

Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile Amerika ve Avrupa'yı dalgalandıran görüşmeler yaptı.

Türkiye'nin BRICS üyesi olmak istediğini açıkladı. Bakan Fidan ardından Rusya'ya gitti. Bizzat Rusya lideri Putin tarafından karşılandı. Rusya lideri Putin Fidan ile görüşmesinde yaptığı açıklamada "Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına gösterdiği ilgiden memnunuz. Bu niyeti ve bu kuruluşa üye ülkelerle birlikte olma arzusuna kesinlikle mümkün olan her şekilde destek vereceğiz" dedi.

YENI İKİNCİ OYUNU KURAN HAMLE

Başkan Erdoğan, Brıcs hamlesine parelel,Suriye üzerinde OYUN KURAN jeopolitik hamleyi gerçekleştirdi. Putin-Erdoğan- Hakan Fidan görüşmeleri sürecinde, 27 HAZİRAN'da Suriye Devlet Başkanı Esad'dan Türkiye ile yeniden ilişkilere geçme açıklaması geldi. Esad, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetin Şam'daki kabulü sırasında yaptığı açıklamada, Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu vurguladı.

Esad, "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" dedi.

28 HAZİRAN: ERDOĞAN HAMLESİ

Başkan Erdoğan, OYUN KURAN açıklamada bulundu:

"Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk. Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz, Sayın Esed'le görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur."

GÖZLER ASTANA'DA

Başkan Erdoğan,Astana'da Rusya Lideri Putin'le,küresel bir görüşme yapacak. Özellikle Suriye'nin geleceği konusunda ASTANA KAVŞAĞI çok önemli gelişmelere vesile olacak.

Türkiye-Rusya-İran arasında yürütülen ASTANA MUTABAKATI, Erdoğan'ın Esad hamlesiyle,yeni bir aşamaya geçme imkanı barındırıyor.

Bilindiği gibi Astana mutabakatı, SURİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMASI, ASLA BÖLÜNMEYE İZİN VERİLMEMESİ İLKESİ üzerine oturuyor. Türkiye'de, Kuzey Suriye'de Derin ABD'nin inşa etmeye çalıştığı APARATI PKKPYD Kantonlarını paçavraya çevirmeye kararlı. Suriye topraklarında gözü yok. Bu gerçeği gören Putin ve Esad'ın, Başkan Erdoğan'ın OYUN KURAN YENİ hamlesine katıldıkları görülüyor. ASTANA 2024 ZİRVESİ, ERDOĞAN/PUTİN/ YENİ İRAN CUMHURBAŞKANI (Muhtemelen Celili) ve Esad'la 4'LÜ ZİRVEYE dönme pozisyonu yaratmış görünüyor.

SONUÇ

ASTANA-2024

ZİRVESİNE katılması söz konusu olacak Esad'la Başkan Erdoğan görüşmesi, Derin Amerika'nın SURİYE PKK/YPG planını paçavraya çevirecektir.

ABD'NİN GÜDÜMÜNDEKİ SURİYE CENEVRE GÖRÜŞMELERİNE DE ARTIK GEREK KALMAYACAKTIR. SURİYE'NİN GELECEĞİNİ ASTANA SAĞLADIĞI TAKTİRDE, OYUN KURAN BAŞKAN ERDOĞAN, dünya barışı için ne kadar özellikli lider olduğunu tarihe yazacaktır.

Hatırlayalım: Ukrayna savaşı halen sürüyor.

Yüzbinlerce Rus ve Ukrayna askeri ölüyor. Başkan Erdoğan, Putin ile Zelenski ile konuşan tek lider. İstanbul'da ateşkes sağlanıyordu.

Amerika ve İngiltere engelledi. O günden bugüne Erdoğan mekik diplomasisi uyguluyor. Ukrayna'da ateşkesi sağlayan lider olursa, ABD'nin bir oyunu daha bozulacaktır.

ARTIK SADECE OYUN BOZAN DEĞİL, GEREKTİĞİNDE OYUN KURAN TÜRKİYE VAR. YENİ DÜNYA DÜZENİ İNŞASINDA, TÜRKİYE'Yİ YANINA ALMAYAN BAŞARILI OLAMAZ. AVRASYA'NIN KALPGAHI'NDAKI TÜRKİYE BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ...