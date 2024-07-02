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‘Vatandaşları sorumlu olmaya davet ediyoruz’

Özgür Özel, İzmir Selçuk’a gelerek yanan ormanlık alanları inceledi.

HABER MERKEZİ
‘Vatandaşları sorumlu olmaya davet ediyoruz’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Selçuk ilçesinde orman yangınlarının meydana geldiği bölgeyi ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü İzmir ili Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde meydana gelen yangında 350 hektar alan zarar görmüştü. Yangının yaraları sarılmaya devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk'a gitti.

Özel, "Her bir ağaç kayıp. Çünkü ağaçların dışında 350 hektardaki tüm canlı yaşamını kaybediyoruz. Bir daha buraya, böyle bir kızılçam ormanının oluşması 50 yıl sonra olacak. Her bir vatandaşımızın orman yangınları konusunda bireysel sorumluluğu var. O yüzden önce vatandaşlarımızı dikkatli ve sorumlu olmaya davet ediyoruz" dedi.

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