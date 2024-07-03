  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem AK Parti'den, UEFA'ya Merih Demiral tepkisi

AK Parti'den, UEFA'ya Merih Demiral tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

HABER MERKEZİ
AK Parti’den, UEFA’ya Merih Demiral tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır."

UEFA'dan Merih Demiral'a soruşturma kararı Bahçeli'den Merih Demiral soruşturmasına tepki: UEFA'nın şer kervana iştiraki yanlı ve yanlıştır

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA