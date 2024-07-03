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Haberler Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli'den A Milli Futbol Takımı'na tebrik

MHP lideri Devlet Bahçeli'den A Milli Futbol Takımı'na tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Bahçeli, "İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonluğu’na adını, spor tarihine de şanını ve namını yazdıracaktır. Ayaklarına taş değmesin, Allah yardımcıları olsun, Avrupa Şampiyonluğu da Türkiye’nin olsun." dedi.

HABER MERKEZİ
MHP lideri Devlet Bahçeli’den A Milli Futbol Takımı’na tebrik

MHP lideri Devlet Bahçeli, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen, aynı zamanda ay yıldızlı formayı onurla taşıyan A Milli Futbol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum." dedi.

Bahçeli, "Çok şükür Milli Takımımız göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyor, helal olsun hepsine. İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonluğu'na adını, spor tarihine de şanını ve namını yazdıracaktır. Ayaklarına taş değmesin, Allah yardımcıları olsun, Avrupa Şampiyonluğu da Türkiye'nin olsun." ifadelerine yer verdi.

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