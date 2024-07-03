MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, hem sınır içinde hem de sınır ötesinde teröristlere geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
HAKURK'TA 6 PKK'LI ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
KARARLILIK VURGUSU: TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR!
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"