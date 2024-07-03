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Haberler Gündem Terör örgütü panik halinde! MSB: PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu, Irak’ın kuzeyinde bir köyü ateşe verdi

Terör örgütü panik halinde! MSB: PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu, Irak’ın kuzeyinde bir köyü ateşe verdi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK’lı teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.” denildi.

HABER MERKEZİ
Terör örgütü panik halinde! MSB: PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu, Irak’ın kuzeyinde bir köyü ateşe verdi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "PKK'lı teröristler şimdi de köylerdeki mühimmat depolarını patlatıyor" notuyla sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

MSB şu ifadelere yer verdi:

Irak'ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK'lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu.

Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor. Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

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