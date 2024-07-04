Emine Erdoğan, Astana’da yetimhane ziyaret etti

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat eden Emine Erdoğan, Astana Valiliğine bağlı Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni ziyaret ederek, burada barınan çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Merkezde 3-15 yaş aralığında Kazak, Özbek ve Rus çocuklardan oluşan 76 öğrencinin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, derslikleri gezerek çocuklara hediyeler verdi.

Emine Erdoğan, merkezin duvarında asılı 2017'de yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları da inceledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da destek verdiği merkezdeki çocuklar şiirler okudu, yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Merkez yetkilileri de Türkiye'nin desteklerinden ve Emine Erdoğan'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.

Emine Erdoğan'a, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Sharipbayevna, TİKA Astana Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu ve yetkililer eşlik etti.