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Dışişleri Bakanlığı'ndan UEFA'nın skandal kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral’a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz" denildi.

AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan UEFA’nın skandal kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya-Türkiye maçında attığı gol sonrası bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a, UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık, açıklamasında şunlar kaydedildi;

UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir.

Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir.

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