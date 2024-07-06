Erdoğan’ın Irak ve Suriye hamlelerinin anlam ve önemi

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Derin ABD ve Avrupa'nın aparatı PKK-PYD-YPG üzerinden kurguladığı Irak ve Suriye planlarını bir bir paçavraya çeviriyor. Kahraman Türk Ordusu, önceki gün Irak'a yönelik teröristlerin sinsi planlarını paçavraya çeviren son gelişmeye imza attı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kilit kapanıyor!" notuyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

MSB, Irak'ın kuzeyinde, Pençe- Kilit Harekat Sahası'nda gerçekleştirilen ASELSAN üretimi KORKUT silahıyla gerçekleştirilen atışları gösterdi.

Irak'ın kuzeyinde KİLİT KAPATILDIĞI ANDA Derin ABD-Avrupa'nın Irak'ın Süleymaniye bölgesi ile Suriye'nin Deyr-i Zor bölgesindeki işgal edilen topraklar üzerindeki PKK uydusu kantoncuğunu birleştirme faaliyetlerine son darbe vurulmuş olacak. Irak Merkezi Hükümeti, Türkiye ile işbirliği yaparak, kontrolünü kaybettiği bölgelerde yeniden hakim duruma gelecek.

'GEREKİRSE OPERASYON YAPILIR'

"Irak'a yeni operasyon yapılacak mı?" sorusunu Erdoğan şöyle cevapladı: Şu an itibariyle bunu bölgedeki olayların akışı belirleyecek.

Gelişmeler olgunlaşmadan, belli bir noktaya gelmeden şu anda böyle bir adımı atacağız demek yanlış olur.

Fakat gelişmeler ışığında eğer böylesi bir adım atmak gerekiyorsa bu yapılır.

Nitekim şu anda Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi Irak'ın kuzeyinde de zaman zaman PKK'ya karşı darbeler vuruluyor. Daha yeni 12-13 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Diğer tarafta 15 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Yani teröre aman vermeyiz. Çünkü oralarda da münasebetlerimiz iyi. İlişkilerimiz iyi olduğu için gerek Irak'ta gerek Suriye'de bu adımları her an atarız.

Güvenlik güçlerimizin eli tetiktedir. Tehdidin boyutuna göre de anlık kararları alıp uyguluyoruz. Terörün bölgedeki barışı, huzuru, istikrarı ve kalkınmayı engelleyen bir çıban başı olduğunu da muhataplarımıza anlatmaya devam ediyoruz. En son Irak seyahatimizde de bu yönde temaslarımız gerçekleşti.

Arkadaşlarımız da muhatapları ile sürekli görüşme halindeler. Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız." YENİ SURİYE HAMLESİ

Başkan Erdoğan, Derin ABD aparatı PKK-YPG'nin teröristan kurma planlarını son yaptığı hamlelerle işlemez noktaya getirdi.

Astana'da Erdoğan-Putin görüşmesinin, Suriye'nin geleceğine ilişkin yeni rotanın oluşmasını sağladığını gösteren açıklamayı Erdoğan yaptı: "Putin'le Esad'a bir davetimiz olabilir." Kazakistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşebileceğini belirtti.

Erdoğan, "El birliği ile terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühim. Suriye'nin demokratik altyapısının inşası, kapsayıcı barışın sağlanması önemlidir" dedi.

YENİ BİR SÜREÇ VURGUSU

Başkan Erdoğan, Suriye hamlesinin arka planına yönelik, "Türkiye-Rusya- Suriye ve İran 4'lü görüşmelerinin yeniden başlatılması sürecini sormak istiyorum.

Bu bağlamda 'Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebebimiz yok' demiştiniz. Görünürde Beşar Esad ile bir araya gelmeniz için hangi şartların yerine getirilmesi ya da ne tür gelişmelerin yaşanması gerekiyor?" sorusuna şu cevabı verdi: "Suriye ile yeni bir süreci başlatabileceğimizi Cuma günü zaten söylemiştim.

Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir. Altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın hale gelmiş Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve istikrarsızlığın son bulması elzemdir.

Sahada son zamanlarda sağlanan sükunet, akıllıca politikalar ve önyargılardan uzak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla barış kapısını aralayabilir. Bölgedeki istikrarsızlığın başta PKK/ PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerine hareket alanı sağlaması, bir sorundur."

SURİYE'NİN GELECEĞİ

Başkan Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin Suriye'de neden bulunduğuna ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu:

"El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir. Suriye'nin demokratik altyapısının inşası, kapsayıcı ve onurlu bir barışın sağlanması ve tüm bunlara Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde yaklaşılması önemlidir. Suriye'de esecek barış rüzgarları ve bütün Suriye'de hayat bulacak barış iklimi, çeşitli ülkelere dağılmış milyonlarca insanın ülkelerine geri dönmeleri açısından da gereklidir. Biz komşumuz Suriye'ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız.

Adil, onurlu ve kapsayıcı yeni bir toplum sözleşmesi temelinde kucaklaşan, müreffeh, bir ve bütün Suriye'nin her zaman yanında oluruz.

Yeter ki Suriye, bu büyük kucaklaşmayı başlatsın ve her alanda toparlansın."