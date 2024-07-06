İran’ın yeni cumhurbaşkanı bugün dünyaya açıklanacak

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda oy verme süreci dün başladı. Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarıştı. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma süreci, 88 milyon nüfuslu İran'da yaklaşık 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yapıldı. Seçim sonuçlarına dair ilk veriler gece yarısı yayınlanırken, kesin sonuçların ise bugün açıklanması bekleniyor. Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi ve diğer seçim noktalarında ilk tura oranla daha fazla katılım gözlendi.