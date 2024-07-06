  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İzmir ve İstanbul'da Kuyu-7 operasyonu! Suç örgütüne darbe

İzmir ve İstanbul'da Kuyu-7 operasyonu! Suç örgütüne darbe

Son dakika haberleri... İzmir ve İstanbul'da düzenlenen Kuyu-7 operasyonları ile elebaşılığını yurt dışında firari olan Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı.

DHA
İzmir ve İstanbul’da Kuyu-7 operasyonu! Suç örgütüne darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten öldürme, Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Kasten yaralama, İş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı kanuna muhalefet, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve Mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 34 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet balistik yelek ve 1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA