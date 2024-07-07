Bahçeli, Fethiyeli gencin en büyük hayalini gerçekleştirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dönemdir kanser tedavisi gören 17 yaşındaki Mehmet Boran Kara'nın hayattaki en büyük isteğini Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli geri çevirmeyerek gerçekleştirdi. Mehmet Boran Kara'nın en büyük hayali Bahçeli ile konuşmak veya görüşmekti.

DÜŞÜNMEDEN ONAYLADI

Kara, bu isteğini kendisini sık sık ziyaret eden MHP Fethiye İlçe Başkanı Av. Abdulkadir Tekin'e söyledi ve genç çocuğun hayali MHP genel merkezine iletildi. Kendisine gelen bu talebi düşünmeden kabul eden ve Fethiye'li Mehmet Boran Kara'yı telefon ile arayan MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Kara ile yaklaşık 5 dakikalık bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmede, Mehmet Boran Kara'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sesiniz çok iyi geliyor. Allah'ım yardımcınız olsun ve tez zamanda hastalığınızın şifasını versin. Ne zaman arzu ederseniz beni arayabilirsin. Ankara'ya da yolun düşerse, genel merkezimizde seni ağırlamak isterim" ifadelerinde bulundu.

"EN BÜYÜK ARZUMDU"

MHP lideri Bahçeli'nin sesini duyduğu an heyecanlanan Mehmet Boran Kara ise, "MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beye uzun ömürler dilerim. Kendisini çok seviyorum. O gerçek bir Türk lideridir. Onunla konuşmak veya görüşmek hayattaki en büyük arzumdu. Bu hayalimin gerçekleşmesinde destek olan MHP ilçe başkanımı Abdulkadir Tekin abime, il başkanımız Oğuz Akarfırat beye, MHP geçmiş dönem Muğla Milletvekili adayımız Kaan Kürşat Gönül ve emeği geçen diğer büyüklerime teşekkür ederim. Çok sevinçliyim ve mutlu oldum" dedi.