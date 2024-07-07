Husilerden, ABD ve İngiltere’nin Kızıldeniz’deki adasına saldırı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

GEMİLERE EL KOYUYORLAR

"ABD ve İngiltere savaş uçakları, Kızıldeniz'de yer alan Kamaran Adası'nı hedef aldı." ifadelerine yer verilen haberde, söz konusu saldırılar ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası olan Kamaran, ülkenin batısında yer alan El-Hudeyde iline bağlı. Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.