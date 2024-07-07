İran’a Türk Cumhurbaşkanı

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde, İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Türk kimliğiyle iftihar ettiğini her fırsatta dile getirdi. Soyadı, Farsçada "Doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan, Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1980-1988 yıllarında yapılan İran-Irak savaşında hem muharip hem de doktor olarak görev yaptı.

EŞİ VE OĞLUNU KAZADA KAYBETTİ

Pratisyenlik kursunu 1985 yılında tamamlayan Pezeşkiyan, Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 1993 yılında kalp cerrahisi uzmanlığını aldı. Pezeşkiyan, 1994 yılında eşi Fatma Mecidi ve bir oğlunu trafik kazasında kaybetti, geriye kalan iki oğlunu ve bir kızını tek başına büyüttü ve bir daha evlenmedi. Pezeşkiyan'ın bu kaybı ve özveri hikayesi, onu şefkatli ve dirençli bir figür olarak gören İran toplumundaki birçok kişiden sempati ve saygı kazandı. Pezeşkiyan'ın siyasi hayatı, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde 1997 yılında Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak atanmasıyla başladı. Daha sonra Hatemi döneminde 2001'de Sağlık Bakanı olarak atandı, 2005'e kadar bu görevde kaldı. Ülkede 2008'de yapılan genel seçimde Tebriz Milletvekili olarak Meclis'e girmeyi başaran Pezeşkiyan, o tarihten bu yana beş dönem Tebriz'i temsilen görev yaptı.

İLK REFORMİST LİDER OLDU

Pezeşkiyan seçim döneminde yürüttüğü kampanyasında, iç ve dış politikaya ilişkin sorunların çözümlerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Pezeşkiyan, ülkedeki zorunlu başörtüsü, etnik ayrımcılık ve mezhep ayrımcılığı konularına vurgu yapmış, mevcut internet kısıtlamalarının büyük bir oranda kaldırılacağı, ekonomi, adalet ve iç sorunlarını çözeceği vaadini vermişti. Pezeşkiyan, 2005'ten sonra İran'da cumhurbaşkanı seçilen ilk reformist isim oldu. Pezeşkiyan seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Sevgili İran halkı, seçimler sona erdi ve bu bizim yolculuğumuzun sadece başlangıcı. Önümüzdeki zorlu yol, ancak güven, birliktelik ve gönül birliği ile aşılabilir. Elimi size uzatıyorum ve sizi bu yolda yalnız bırakmayacağıma yemin ediyorum. Siz de beni yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'da yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik ettiği belirtildi. Putin mesajında, "Cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin" dedi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi mesajında, "Sayın Pezeşkiyan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizi tebrik ederim" ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tebrik mesajında, "Kardeşim Dr. Mesud Pezeşkiyan'ı zaferinden dolayı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ikili ilişkilere vurgu yaparak, "Dr. Masoud Pezeshkian'ı tebrik ederiz. Kendisine görevinde başarılar diliyorum" dedi. Japonya Dışişleri Bakanlığı ise yeni Cumhurbaşkanının Orta Doğu'daki güven ortamını sağlamasına katkıda bulunmasını temenni ettiklerini belirterek, tebrik mesajı yayınladı.