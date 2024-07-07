İsrail güçleri serbest bıraktığı masum Filistinlileri öldürdü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 4 gün önce alıkoyduğu ve dün salıverdiği yaklaşık 15 Filistinliye yönelik saldırısı düzenledi. Ölen ve yaralananların olduğu saldırıdan bazı kişiler kaçarak kurtulabildi.

TOPÇU SALDIRISI YAPILDI

Saldırıdan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli yaptığı açıklamada, 4 gün önce Refah'ın doğusundaki Gazze Havalimanı bölgesinde yardım tırlarının gelişini bekledikleri sırada İsrail güçlerince alıkonulduklarını söyledi. Kendisiyle beraber yaklaşık 15 Filistinlinin 4 gündür tutulduklarını ve saatler önce salıverildiklerini ifade eden Filistinli, bırakıldıktan bir süre sonra Refah kentinde İsrail güçlerinin kendilerini hedef alarak topçu saldırısı düzenlediğini, aralarından 7 kişinin öldüğünü ve yaralandığını, diğerlerinin ise olay yerinden kaçarak canını kurtarabildiğini anlattı.