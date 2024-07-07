Kırgızistan’daki darbecilere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iktidarı devirme planı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 5 kişilik grubun üyelerine ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi. Komite Basın Merkezinden yapılan açıklamada, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme ve kitlesel huzursuzluk yoluyla ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan "kriminal ve yıkıcı" bir grubun üyelerinin ikamet ettiği adreslerde ve kullandıkları otomobillerde arama faaliyetinin gerçekleştirildiği ve çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiği aktarıldı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi, soruşturma ve operasyonel çalışmaların sonucu iktidarı devirme planı yaptığı belirlenen "K.B.A", "M.E.C", "B.B.K.", "M.A.C." ve "S.A.B" isimli bir grup üyenin yakalandığını duyurmuştu.