Türklerin birliğinden kuvvet doğar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde gerkçekleşitirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin düzenlendiği Şuşa Özel Temsilciliği İdari Binası'nda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Yılmaz, toplantıda konuşma yaptı.

'BARIŞA VE REFAHA KATKI SUNUYORUZ'

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde yürütülen dış politikanın esaslarından birinin, Türkiye'nin ötesinde Türk dünyasında da barış, refah ve güvenliğe katkı sunmak olduğunu söyledi. Günümüzdeki küresel sınamalar karşısında en güçlü dayanağın, Türk dünyasının birlik ve beraberliği olduğunu vurgulayan Yılmaz, TDT'nin bu birlik ve beraberliğin en somut tezahürü olduğunu, büyük çabalarla gerçekleştirilen atılımlar sayesinde, aile meclisi olan TDT'nin işbirliği düzeyinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Yılmaz, dünyanın ekonomi ağırlık merkezlerinin değiştiği ve Türk coğrafyasının öneminin giderek arttığı bir dönemde, TDT'nin Türk devletleri arasındaki bağları daha da güçlendireceğine inandığını dile getirdi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ PROJELER

"Başta Türkmen doğal gazı olmak üzere, Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa'ya taşınması, hem bizlerin ulusal refahına hem de Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacaktır. TDT bünyesinde enerji mekanizmasının kurulmasından memnuniyet duymakta, ortak projeler geliştirilmesini desteklemekteyiz." diyen Yılmaz, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve piyasa regülasyonları gibi konularda üye ülkelerle deneyimleri paylaşmaya hazır olduklarını belirtti. Yılmaz, Doğu-Batı ekseninde artan ticaretle bölgenin, önemli ulaşım koridorlarının kavşağına yerleştiğini bildirerek, "Orta Koridor'u geliştirme konusunda ülkelerimizce yapılacak çalışmalar hem işbirliğimizi güçlendirecek hem de Türk dünyasının küresel rolünü ortaya koyacaktır" diye konuştu.

"BİRLİĞİMİZ GÜCÜMÜZDÜR ŞİARI"

Yılmaz, Filistin'de 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, Türkiye olarak bu konuda ellerinden gelen her türlü gayreti büyük bir açıklık ve samimiyetle gösterdiklerini ifade etti. "Birlikten kuvvet doğar. Gazze'deki mezalime karşı el ele verdiğimizde eninde sonunda bu zulmün sona ermesini sağlayacağımıza yürekten inanıyorum" diyen Yılmaz, "Birliğimiz gücümüzdür" şiarıyla her türlü sınamaya karşı ortak çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi. Cevdet Yılmaz, Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adadaki gerçekleri esas alan bir çözüme ulaşmasına yönelik çabaları sürdüreceklerini vurgulayarak, "2022'deki Semerkant Zirvesi'nde KKTC'ye gözlemci statüsü verilmesi kararı, Kıbrıs Türklerine, Türk dünyasının dayanışma ruhunu göstermekle kalmamış, aynı zamanda KKTC'nin uluslararası sahada görünürlüğünü artırmasına da imkan sağlamıştır. Bugün Şuşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın İlham Aliyev'e de göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Tatar'ın bir sonraki Bişkek Zirvesi'ne de katılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda sizlerin desteğinizi bekliyoruz" dedi.

KARABAĞ DEKLARASYONU AZERBAYCAN'DA İMZALANDI

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde "Karabağ Deklarasyonu" imzalandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım katıldı. Zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.

"GAZZE'DE YAŞANANLARA SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Filistinlilerin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyleyen Fidan, "Türk Dünyası, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sırtını dönemez" dedi.

'HUKUK İHLALİ YAPILDI'

FİDAN, "İsrail'in 7 Ekim'den (2023) beri Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları, uluslararası hukuku her yönüyle ihlal etmektedir. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika-İsrail Soykırım davasında vereceği kararla, İsrail- Filistin sorununun gecikmiş çözümüne hukuki katkı sağlama fırsatına sahiptir. UAD'nin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili olarak vereceği danışma görüşü de Filistin meselesine önemli hukuki katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

'BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN'

Türkiye olarak danışma görüşü sürecine katkıda bulunduklarını vurgulayan Fidan, "TDT'nin tüm üyelerinin UAD nezdindeki soykırım davasına destek verdiğini görmek isteriz. Filistin meselesine ilişkin, Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde yürütülen süreci de yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. "Küresel güç rekabetinin coğrafyamıza sirayet etmesini önlemek için saflarımızı sıklaştırmalı, imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız" diyen Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasını "Değerli kardeşlerim, ortak vizyonumuz çerçevesinde geleceğimizi inşa etmek için sizlerle yakın çalışmaktan onur duyduğumu bilmenizi isterim.