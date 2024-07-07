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Yeni İngiltere Başbakanı Starmer ilk gününde dünya liderlerini aradı

İngiltere'de yeni Başbakan Keir Starmer, görevdeki ilk gününde dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ
Yeni İngiltere Başbakanı Starmer ilk gününde dünya liderlerini aradı
İngiltere'de yeni Başbakan Keir Starmer, görevdeki ilk gününde dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi isimlerin de aralarında bulunduğu liderler, telefon görüşmesinde Starmer'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti. Biden-Starmer görüşmesinde ikili, ABD-İngiltere ilişkileri, jeopolitik gelişmeler ve Ukrayna'ya destek gibi konuları ele aldı. İkili, gelecek hafta Washington'da yapılacak NATO zirvesinde bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.
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