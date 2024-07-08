Yoğun diplomasi trafiği sürüyor! Başkan Erdoğan ABD’de Biden ve diğer liderler ile bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Geçtiğimiz hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak için ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.

BEYAZ SARAY'DA JOE BİDEN İLE BİR ARAYA GELECEK

Bu kapsamda zirvenin ilk günü olan 9 Temmuz'da 75'inci yıl anma programı düzenlenecek. Bu programda yer alması beklenen Başkan Erdoğan, 10 Temmuz Çarşamba günü 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.

NATO LİDERLERİNE GAZZE ÇAĞRISI

Liderler, 11 Temmuz Perşembe günü de NATO-Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek. Erdoğan'ın muhataplarıyla İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor.

BU YILKİ GÜNDEM GÜVENLİK!

Başkan Erdoğan, Washington'dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek. NATO'nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.