Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi Başkan Erdoğan temsil edecek. 1 milyar insanın güvenliği için çaba gösteren ittifakın kritik bir üyesi olan Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken Rusya ve Ukrayna'yı barış masasına çekecek optimum noktanın bulunması gerektiğini ifade edecek. Zirvede Erdoğan'ın Biden'la bir araya gelmesi ve Gazze ile Ortadoğu'daki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor. Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin PYG/PYD desteği ve NATO değerleri, ABD ile kurulan stratejik mekanizmanın çalışmaları, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci gibi konuların da görüşmede gündeme gelmesi de bekleniyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Başkan Erdoğan, temmuz ayındaki diplomasi trafiğine 75'inci yılını kutlayan NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zirvesiyle devam edecek. Erdoğan, zirve marjında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirvede terörle mücadele misyonu kapsamında görüşmeler gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın, Washington'dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.

DİPLOMASİ VE MÜZAKERE

BÖLGEDEKİ en önemli aktörlerden olan Türkiye, sürecin başından bu yana Ukrayna'da barışın sağlanması için en somut adımlar atan ülke oldu. Savaşın uzamasının yayılma riskini de beraberinde getirdiğini savaşın başladığı 2 yıldan bu yana vurgulayan Türkiye, bu hususun altını çizmeyi sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de gerçekleştirilen Ukrayna konulu zirvede savaşın şimdiden fay hatları derinleştiğine ve küresel kutuplaşmayı körüklediğine dikkati çekerek, Yakında çatışmanın Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş olmanın ötesine geçebileceği uyarısında bulundu. Fidan ayrıca bu konvansiyonel savaşın kitle imha silahlarını içermesi riskine vurgu yaptı. Türkiye, bu toplantıda olduğu gibi NATO zirvesinde de diplomasi ve müzakerenin önemine işaret edecek.

20'DEN FAZLA MÜTTEFİK

UKRAYNA'YA her yıl 40 milyar Euro desteğin devamı zirvede görüşülecek başlıklardan olacak. Türkiye'nin bu konuda destekleyici tutum takınması bekleniyor. Zirvede kolektif savunma konusuna ayrı başlık açılması beklenirken müttefiklerin GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefi detaylıca incelenecek. Bu yıl 20'den fazla müttefikin bu hedefe ulaştığı kaydediliyor. Son yıllarda savunma sanayinde uygulanan açık ve örtülü ambargolar sebebiyle bu hedefin üzerine çıkamayan Türkiye, bu yıl yüzde 2 hedefini tutturacak. Ukrayna'ya sağlanan yardımların "yüzde 2"ye dahil edilip edilmemesi konusu da zirvede ele alınacak başlıklardan olacak.

ÇİNLİ BYD FİRMASINDAN TÜRKİYE'YE DEV YATIRIM

DÜNYANIN en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kuracak. Tesiste 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı. Çinli otomotiv deviyle imzalar Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı