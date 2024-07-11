AK Parti’de değişim süreci devam edecek

AK Parti'nin olağan kongre takvimi süreci netleşiyor. Milletvekilleri ve belediye başkanları ile kamp sürecini geride bırakan AK Parti'nin eylül ve ekim aylarında kongre süreci başlayacak. Parti içinden kaynaklar bu süreç içerisinde de değişimlerin meydana gelmesinin beklendiğini ifade etti.

DEĞİŞİM KONGREDEN ÖNCE OLACAK

Ayrıca parti kaynakları kongre öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK'da da bir değişime gidebileceğini belirtti. Büyük kongre 2025 yılında yapılabileceği belirtildi. Yerel seçimlerinin ardından il başkanları ile başlayan değişim sürecinin kongre sürecine girilmeden başlaması bekleniyor. AK Parti'de değişimin her zaman için olabilecek bir durum olduğunun altını çizen kaynaklar, Başkan Erdoğan'ın takdiriyle bu sürecin yürüdüğünü belirtti. AK Parti kongre sürecine giderken de Türkiye Buluşmalarını da gerçekleştirecek. Bu buluşmaların farklı illerde yapılması bekleniyor. Buluşmalar, il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak değerlendirilirken bakanlar, bakan yardımcıları, MYK üyeleri de etkinliklere katılacak.

BARIŞIN TESİSİ İÇİN TEK ÇÖZÜM ERDOĞAN

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Washington'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Macaristan ilişkilerini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti. Orban ise, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında başarıyla arabuluculuk yapan tek ülkedir. Erdoğan, Karadeniz'deki tahıl sevkiyatları konusunda Rusya-Ukrayna anlaşmasını sonuçlandırabilen tek başarılı devlet adamı oldu. Kendisinden barış misyonumuzda bize destek olmasını istedim" dedi.