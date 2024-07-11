Provokasyonun arkasından FETÖ/PKK çıktı

KAYSERİ'DE Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğa cinsel tacizde bulunması ile çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, yapılan çalışmalar sonucunda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri, bunların yanı sıra Amerika ve Almanya bağlantılı şahısların da bulunduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provokatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği belirlendi.