2024-2025 Sezonu Süper Lig Fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ligde ilk yarı 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Geçen sezon Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Ege ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bodrum ise sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Göztepe bu sezon evindeki ilk sınavını ise 2. haftada Fenerbahçe'ye karşı verecek. Ligde ilk dev maç 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray ise 6. haftada kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de ilk yarının diğer derbi maçlarının programı ise şöyle: 10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş, 11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe, 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, 16. hafta: Trabzonspor- Galatasaray. İlk haftayı Kayseri BAY geçerken Beşiktaş 3. hafta, Fenerbahçe 8. hafta ve G.Saray da 11. hafta maç oynamayacak. Göztepe-Bodrum derbisi ise 4. hafta oynanacak. Sarı-kırmızılılar 5. haftayı Bodrum ise 16. haftayı maç yapmadan geçecek.

BÜYÜKEKŞİ: ÜLKE FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Süper Lig'in 2024- 2025 sezonu fikstür çekiminde yaptığı konuşmada "Fikstür çekiminin tüm takımlara şans getirmesini ve 2024-2025 sezonunun ülke futboluna hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.