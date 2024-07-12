NATO zirvesinde etkin güç Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Zirvesi'nde önemli diplomatik temaslarda bulunurken, Türkiye'nin ittifak içindeki gücü daha da perçinlendi. Washington'da, NATO'nun 2025 Zirvesi'nin Hollanda Krallığı'nın efektif başkenti Lahey'de, 2027'deki Zirve toplantısının ise Türkiye'de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

ANKARA AĞIRLIĞINI KOYDU

Zirvede Erdoğan'ın altını çizdiği iki konuda da müspet ilerleme sağlandı. Zirve Bildirgesi'nde terörizmle mücadele NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi. Müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamaları gerektiği yönünde Vilnius Zirvesi'nde alınan karar yeniden teyit edildi. Zirve Bildirgesi'nde Türkiye'nin öncelik verdiği konulardan biri olan NATO'nun terörizmle mücadeledeki katkıları ve izleyeceği strateji hakkındaki belge güncellendi. Ayrıca, Zirve bildirisinde terörizmle mücadele NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi. Türkiye'nin öncelik verdiği konulardan biri olan müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamaları gerektiği yönünde Vilnius Zirvesi'nde alınan karar yeniden teyit edildi. Balistik füze savunması bağlamında, tehdidin büyüdüğü tasrih edildi. Tüm NATO Müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdü yeniden kabul edildi. NATO-AB ilişkileri bağlamında, iki teşkilat arasında işbirliğinin daha eski bir döneme dayanan bir müktesebat temelinde yürütülmesi karara bağlandı.