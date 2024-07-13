‘İsrail, NATO ile ilişkisini sürdüremez’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO - Ukrayna Konseyi Oturumu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki saldırıları başta olmak üzere terörle mücadele ve NATO ülkeleriyle ilişkileri hakkında birçok soruyu cevaplayan Başkan Erdoğan, zirvenin başarıyla tamamlandığını söyledi. NATO Zirvesi'nde tüm devlet ve hükümet başkanları ile Gazze'de yaşanan katliamı görüştüğünü söyleyen Başkan Erdoğan, "İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO ile ilişkisini sürdürmesi kabul edilemez. Bu alanda girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır" dedi.

'GARANTÖRLÜĞE HAZIRIZ'

İki devletli çözüm için bir kez daha dünyaya çağrı yapan Başkan Erdoğan, "Tüm baskılara rağmen Filistin'i tanıyan ülkelerin artmasından memnunuz. Barış için garantörlüğe hazırız" dedi ve ekledi: "Rusya - Ukrayna savaşı karşısında müttefikler olarak uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruz. Ukrayna bağlamında aldığımız kararları gözden geçirdik, yeni somut adımlar üzerinde mutabık kaldık. Zirvenin ilk oturumunda ittifak savunmasını ilgilendiren konuları istişare ettik. Türkiye'nin her zaman olduğu gibi müttefiklerini savunma sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladık. İttifak hareket ve misyonlarına bu alanda en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz. 75 yıllık Washington anlaşması ortadayken, müttefikler arasındaki savunma sanayii ticaretindeki bazı kısıtlamalar olmamalı. Terörle mücadele alanında ortak adımlar önemlidir. NATO'nun terörizmle mücadele politikası geçtiğimiz yıl güncellendi. Sayın Genel Sekreter de terörizmle özel koordinatör atamasını gerçekleştirdi. Türkiye, terörün vahşi ve kanlı yüzünü iyi bilen bir ülkedir. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ülkeyiz. Müttefiklerimizden terörle mücadelede bu alanda destek bekliyoruz. Bazı müttefiklerimizin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısıyla kurduğu çarpık ilişkiyi kabul edemeyiz. Bu hatalı politikalardan vazgeçilmesi çağrısını yapıyorum."

'HUKUK TANIMIYOR'

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana büyük bir katliam yaşandığını da anlatan Başkan Erdoğan, "Tüm temaslarımda Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşananları görüştüm. İsrail soykırım suçlamasıyla yargılandığı davada gerekenleri ısrarla uygulamıyor. Netanyahu yönetimi tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Hiçbir hukuk tanımayan bir yapıyla karşı karşıyayız. İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO ile ilişkisini sürdürmesi kabul edilemez. Bu alanda girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Uluslararası camianın 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir. Tüm baskılara rağmen Filistin'i tanıyan ülkelerin artmasından memnunuz. Barış için garantörlüğe hazırız. Dünyamız zaten yeterince gerilim yaşamaktadır, buna yenilerini eklemenin hiçbir manası yoktur" dedi.

FİLİSTİN'E YARDIMLAR

Türkiye'nin Filistin'e yardım için her türlü adımı attığını da dile getiren Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "40 bine yakın insan bölgede öldü. Hastanelerimizi devreye soktuk. Yaralıları tedavi altına alıyoruz. Gıda desteği olarak 40 bine yakın tır, uçak tüm bunları bölgeye gönderiyoruz. Yardımlarımız devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Biz Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakamayız, onları terk edemeyiz. İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na şikayet ettik. Bununla ilgili özellikle Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere süreci çalıştırıyor. Diğer ülkelerin de biz şikayetçi olmasını bekliyoruz. İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım. Sayı ne kadar artarsa o kadar faydalı olur." Başkan Erdoğan, F-16 tedariki ile ilgili de şöyle konuştu: "Sayın Biden ile görüştük. 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi. Parçalarla ilgili konuyu da sürekli görüşüyoruz."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Başkan Erdoğan toplantıda Rusya - Ukrayna Savaşı ile ilgili de konuştu. "Herkes barıştan yana" diyen Başkan Erdoğan, "Hangi liderle görüştüysem aynı fikirdeler. Barış burada eninde sonunda egemen olacak. Bizde yapılacak zirve barışın taçlandığı zirve olacak diye düşünüyorum. Temennimiz Dışişleri Bakanlığımızla birlikte yapacağımız görüşmelerle bu işin altyapısını oluşturacağız. Sayın Putin ile Karadeniz Tahıl Girişimi'ni konuştuk. İki tarafı bütünleştirebilirsek temelleri atacağız. Beklentimiz bu" dedi.