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Göç yönetiminde yeni yol haritası! Suriye ile normalleşme sonrası iki aşamalı plan

Türkiye, yeni göç politikasını devreye sokuyor. Başkan Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik açıklamalarda bulunurken, göç politikalarında yeni bir sürecin başlatıldığı öğrenildi. Yeni süreçte sığınmacıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşü sağlanacak.

ZÜBEYDE YALÇIN SABAH
Göç yönetiminde yeni yol haritası! Suriye ile normalleşme sonrası iki aşamalı plan

Başkan Erdoğan, Suriye ile ilişkiler konusunda arka arkaya adımlar atarken Türkiye'nin göç politikalarıyla ilgili yeni bir süreç bağlatıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı bünyesinde göç yönetimi konusunda bir hazırlık yapılıyor. Bu hazırlıkların koordinasyonu ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'da olacak.

YENİ YOL HARİTASI

Yapılan çalışmalar kapsamında iki aşamalı bir plan devreye alınması bekleniyor. Bunun ilk ayağı Esed ile ilişkilerin yeniden başlatılması ve sığınmacıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşlerinin sağlanması olacak.

TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ

Türkiye'nin, Suriye yönetiminden beklentileri, "Göçe zorlanan Suriyelilerin onurlu, gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesi, rejimin el koyduğu mal ve mülklerinin iade edilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak terör örgütlerinin (YPG-PYD gibi) tasfiye edilmesi" olarak sıralanıyor. Bunların Suriye yönetimine de daha önceden iletildiği belirtiliyor.

İKİNCİ AŞAMA

Güvenli bir ortam sağlanması halinde Suriyelilerin geri dönüşler için bazı teşvikler de gündeme gelecek. Alınacak önlemler ile Suriyelilerin büyük bölümünün ülkelerine döneceği hesap ediliyor. İkinci aşamada ise sayıları az da olsa Türkiye'de kalmaya devam edecek sığınmacıların uyumunun sağlanması için atılacak adımlar olacak.

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