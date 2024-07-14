‘Önemli olan vatanın ve milletin birliği’

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Mehmet Özdemir, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünü evde dinlendiği sırada öğrendi. Hemen çalıştığı şubeye giden 29 yaşındaki Özdemir, darbecilere direnirken bacağından yaralandı. Yaralıyken bile vatan sevgisiyle hareket eden Özdemir, gazi olmanın gururunu yaşıyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Özdemir, o gün yaşananlarla ilgili konuştu.

BACAĞINDAN YARALANDI

Özdemir, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün önüne zırhlı personel taşıyıcı dediğimiz araçlarla, tanklarla darbeci askerler gelmişti. Tedbirimizi almıştık. Vatandaşlar geldiğinde ateş etmeye başladılar. Bir amirimiz şehit oldu. Baş edemeyeceklerini anlayınca, hava unsurlarını devreye soktular. O sırada sağ bacağımdan yaralandım. Yaralandıktan sonra yollar kapalı olduğu için 12 saat hastaneye gidemedim. Hastaneye ulaştığımda doktor beni tutmak istedi ama geri döndüm. Komiserim eve gönderdi. Evde duramadım, tekrar şubeye gittim" dedi. Önemli olanın vatanın ve milletin birliği olduğunu vurgulayan Özdemir, "Faydam olmasa dahi o ortamı solumak istedim. O gün biz devleti, milleti savunduk" diye konuştu.