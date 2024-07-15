Başkan Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik miting sırasında düzenlenen suikast girişimini kınadı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağını kaydetti.

AL-SAUD'U KABUL ETTİ

ÖTE yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud'u kabul etti. Başkan Erdoğan, Faisal bin Farhan Al-Saud'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.