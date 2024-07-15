Milli iradeye sahip çıkma çağrısı Marmaris’ten yapıldı

Türkiye'nin hain bir darbe planıyla ele geçirilmeye çalışıldığı 15 Temmuz gecesi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde ailesiyle konaklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hainler, TSK'nın Muharebe Arama Kurtarma (MAK), Özel Kuvvetler ve Sualtu Taarruz (SAT) birimlerinde yuvalanan örgüt üyelerinin iştiraki ile suikast timi kurdu. TSK'dan ihraç edilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in yönetiminde kurulan timdeki üniforma giymiş 37 terörist, o dönemin başyaveri Ali Yazıcı'dan da aldıkları bilgi doğrultusunda Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yeri tespit etti.

HEDEFLERİ BAŞKAN ERDOĞAN'DI

Gelişmeleri kaldığı otelden takip eden ve ilk açıklamasına açıklamasını orada yapan Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Marmaris'te halka milli iradeye sahip çıkma çağrısı yaptı. "Cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz" diye seslendi. Hainler, Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda, hainlerin planı suya düştü. Emellerine ulaşamayarak kaçan alçaklar, ormanlık alanda nefes kesen operasyonla yakalandı. Darbecilerin, Erdoğan ve ailesinin kaldıkları otelden ayrılarak, İstanbul'a hareket ettiğinden haberleri yoktu.

DARBECİLERİN KURSUN İZLERİ KORUNUYOR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, darbecilerin gözünün ne denli döndüğünü göstermek için onarılmıyor. O günün ardından bir daha konaklamaya açılmayan otelin bölümleri, tüyler ürperten saldırının izlerini barındırıyor.

OTEL yönetimi, aldığı kararla 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için hain saldırının izlerini barındıran odaları koruma altına aldı. Üzerinden 7 yıl geçse de darbe girişiminin yaşandığı gece yaşananları tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor.