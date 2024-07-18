Dışişleri’nden İsrail’e ’Mescid-i Aksa’ tepkisi: Provokasyonu kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemlerine tepki gösterildi.

İşte o açıklama:

18 Temmuz 2024 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınıyoruz.

İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir.

Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür.

1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir.