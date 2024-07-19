Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yıldız Sarayı Ağustos sonuna kadar ücretsiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

6 yıllık titiz restorasyon neticesinde ecdad yadigarı Yıldız Sarayı'nı ihya ettik. Saray bugünden itibaren kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Bu mutlulukta pek çok hocamızın alın ve yürek teri vardır.

Yıllarca ihmal edilmiş bı eserin yeniden ülkemize kazandırılmasına vesile olan emeği geçen herkese özellikle teşekkür ediyor. Ayrıca projede yer alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Kıymetli misafirler az önce Milli Saraylar Başkanımız Yıldız Sarayı'nın tarihi serancamına ilişkin bilgileri paylaştı. Sarayın geçmişini hep birlikte dinledik. Burası asla sıradan bir eser değildir. 200 yıllık tarihi ile Osmanlı'nın en sancılı yıllarına şahitlik etmiştir. Sultan II. Abdülhamit ile özdeş hale gelmiştir.

"YILDIZ SARAYI DİRENİŞİN SEMBOLÜDÜR"

Necip Fazıl'ın 36 Türk hükümdarı arasında belki de en büyüğü olarak tanımladığı Abdülhamit darbeye kadar devleti buradan yönetti. Yıldız Sarayı Devleti yönelen yıkma girişimleri karşısında direnişin sembolü oldu. Yıldız Sarayı'nın ayırıcı vasfı yönetim merkezi olarak kullanılmasıdır. Mimari olarak, çağından farklı özellikler taşır.

Sultan 2. Abdülhamit döneminde toplam 2 bin kişinin yaşadığı rivayet ediliyor. Tabiatla uyumu, mimarisi ve Türk saray bahçeleri geleneğinin son örneği olan Yıldız Sarayı nadide bir eserdir.

Kimi ülkeler 100 150 yıllık tarihi varlıklarına büyük özen gösterirken nice kültür varlığımıza sahip çıkamadık. Reddi miras anlayışı bizlere çok ağır bedeller ödetti. Bu sembollerden biri Yıldız Sarayı oldu. Ecdat yadigârı pek çok varlık gibi burası da yıllarca hoyratça kullanıldı.

DEVLET BAŞKANLARINI BURADA AĞIRLADIK

Yıldız Gazinoları projesi hayata geçirilmiştir. İtalyan bir şirket tarafından işletilen kumarhane 1 yıl sonra kapatılmıştır. Savarona'ya biz sahip çıktık. Biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihi kucakladık. Gazetelere de yansıyan ahlaksızlık hadisesinden sonra Savarona yatını devraldık. Savarona yatını restore ettirdik, kısa bir süre sonra bitecek. Devlet başkanlarını ağırlamak için kullanmaya başlıyoruz.

Tarihi vefa, geçmişe saygı anlayışıyla eserlerimizi yeniden ayaklandırdık. 120'nin üzerinde restorasyon çalışması yaptık. Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nden Topkapı'da uzun yıllar saklanmış hazine koleksiyonuna varıncaya kadar bir çok eseri ihya ettik.

Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı'nın önümüzdeki ayın sonuna kadar ücretsiz gezilebileceğinin müjdesini verdi