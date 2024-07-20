Başkan Erdoğan’dan KKTC’de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Buradan adanın dört bir yanındaki kardeşlerime 85 milyonun selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Bizleri bağrınıza bastığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Vatan için bayrak için istiklal ve istikbal için toprağa düşen yiğitlerin ruhları şad olsun.

Kıbrıs türkünün varlığı için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerini öpüyor şükranlarımı sunuyor ve bereketli ömürler diliyorum.

Yine bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarları olan Dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı son nefesine kadar Kıbrıs davası için mücadele eden Alparslan Türkeş ile diğer devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum.

Kıbrıs Türkleri'nin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderlerine merhum Doktor Fazıl Küçük ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Kıbrıs'ın hürriyeti içim omuz omuza çarpışan Mehmetçikleri ve mücahitleri de burada bir kez daha yad ediyorum. 20 Temmuz barış ve özgürlük bayramımızı yürekten tebrik ediyorum.

Burada öncelikle bir hususu belirtmek isterim. Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi tek yüreğiz tek bileğiz.

Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız. İktidar ve muhalefet ayrımı olmadan burada olmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kıbrıs bizim gözbebeğimizdir.

Burası bizim sadece şehitlerimizin değil Hz. Osman'ın sahabenin bu toprakları fetheden ecdamızın da yadigarıdır

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunlara kaydetti:

"Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır. Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun."