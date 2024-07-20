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MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı teröristin, Suriye'nin kuzeyinde ise 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!

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