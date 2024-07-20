Trump: Tüm uluslararası krizlere derhal son vereceğim

ABD'DE 13 Temmuz'da bir seçim mitingi sırasında saldırıya uğrayan ABD eski Başkanı Donald Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı. Trump, "Bu gece, inanç ve bağlılık duygusuyla, Birleşik Devletler Başkan adaylığını gururla kabul ediyorum" dedi.

"ÜLKEMİZ İŞGAL ALTINDA"

DEMOKRAT Partili seçmenlere de kendisini destekleme çağrısı yapan Trump, "Size sadakat ve dostluk elimi uzatıyorum. Birlikte, Amerika'yı dünyanın daha önce hiç görmediği yeni yüksekliklere taşıyacağız" şeklinde konuştu. Düzensiz göçmenlerin ülkeyi işgal ettiğini savunan Trump, "Tarihin en büyük işgali şu anda ülkemizde gerçekleşiyor. Her yerden geliyorlar. Bu gece size söz veriyorum. Bu katillerin ve suçluların ülkemize girmesine izin vermeyeceğim" dedi. Trump, "Biden yönetiminin sebep olduğu tüm uluslararası krizlere derhal son vereceğim. Buna Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaş da dahil" ifadesini kullandı.