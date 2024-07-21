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Haberler Gündem Çelik'ten İsrailli bakana sert tepki: Soykırımcı katliam şebekesi

Çelik'ten İsrailli bakana sert tepki: Soykırımcı katliam şebekesi

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir." ifadelerini kullandı.

AA
Çelik’ten İsrailli bakana sert tepki: Soykırımcı katliam şebekesi

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu kabinesinin 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesi olduğunu belirtti.

Bu şebekenin de tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ettiği değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı. Orta Doğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir."

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