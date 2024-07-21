Emine Erdoğan’dan ‘atıksız market’e ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin atıksız alışverişi teşvik eden 'Tarım Kredi Sıfır Marketi'ni ziyaret etti, tek kullanımlık ambalajların önüne geçerek atıkları en aza indiren dolum istasyonlarını inceledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Emine Erdoğan'a eşlik ederek, marketle ilgili bilgi verdi. EMİNE Erdoğan, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık felsefesinin, günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi için verilen bu çabanın, her çevre dostunun desteğiyle daha da anlam kazanacağına yürekten inanıyorum. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hayata geçirilen projenin ülke genelinde yaygınlaşmasını diliyor, emek verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.