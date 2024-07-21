Kıbrıs Barış Harekatı’nın jeopolitik sonuçları

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Küresel güçlerin gözünü diktiği Doğu Akdeniz'in uçak gemisi özellikli stratejik adası Kıbrıs, 20 Temmuz 2024 günü bir başka güzeldi. Hür yaşayan Kıbrıs Türkleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devletinin mümtaz isimlerinin katıldığı Barış Harekatı'nın 50. yıl törenlerini heyecanla, gururla, muhteşem kutladı. Kıbrıs sıradan bir ada değildir. Sadece antik medeniyetlerin kesişme noktasında yer almakla kalmaz, dünyanın en hassas bölgelerinden birindedir. Kıbrıs, "Ön Asya'nın Anahtarı"dır. Stratejik bir deniz üssü olarak elde edilebilecek en iyi yerdir. Doğu Akdeniz'in uçak gemisi Kıbrıs'ta olanlar Doğu Akdeniz kıyılarının kaderini belirler ve ötesini de etkiler.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Aynı soydan gelen, aynı kültürü, dili paylaşan bir Türk toplumunun Kıbrıs'ta yaşıyor olması önemli. Yakın coğrafyamızın kalbinde bulunan adadaki Türk halkının ezilmesi, katledilmesi, köleleştirilmesi ve insan haklarından mahrum edilmesi, Türkiye için kabul edilemezdi. 20 Temmuz 1974 günü Kahraman Türk Ordusu, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturdu. O günden bugüne 50 yıldır, Rumlar kan akıtamadı, kurşun sıkamadı. Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması ile Kıbrıs'ta huzuru, sükunu ve adanın bağımsızlığı ile bağlantısızlığını bozmaya çalışan aparatları çöplüğe gönderdi. Doğu Akdeniz'in en kilit noktasında bulunan Kıbrıs, Türkiye'nin güney sahillerinin güvenliği açısından da çok önemli bir stratejik konuma sahiptir. Türkiye'nin açık olan sahil kapısı güneyde Kıbrıs, bir uçak gemisidir. Bu gemi, düşman ellerde hiçbir zaman olmayacaktır. eğer Kıbrıs harekatı yapılmasaydı, Türkiye ve Anadolu'nun bütün ikmal yollarının kapanması söz konusu olacaktı. Antalya Körfezi'nde Anadolu kuşatılacaktı. Kahraman Türk Ordusu, 50 yıl önce, Türkiye'nin güvenliğinin tehlikeye girmesini engelledi.

MAVİ VATAN STRATEJİSİ

Bugün, Mavi Vatan stratejisi ile Doğu Akdeniz, Adalar Denizi (Ege) ve Karadeniz'de bayrak gösteriyor. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk, geleceği iyi okuyarak, güney sahillerinde bir tatbikatı izlemekte iken kurmaylarına elini haritaya uzatarak Kıbrıs'ı işaret eder ve "Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir" diye konuşmuştur. Doğu Akdeniz, bugün doğalgaz yatakları ile küresel güçlerin gözünü diktiği yerdir. Kıbrıs, bu stratejik bölgeyi kontrol eden bir konumdadır. Kıbrıs düşman ellere düşmediği için, yıllar sonra Başkan Erdoğan, stratejik Libya- Türkiye anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz'i parselleyen küresel güçlere meydan okumuştur. Gelecek 10 yıllarda, Kafkasya, Orta Asya ve Hazar petrolleri ve doğal gazı, borularla İskenderun Körfezi'ne gelecek ve buradan da dünyaya Türkiye tarafından pazarlanacaktır. Irak petrolü, halen buraya akmaktadır. Derin ABD, Hindistan-Hayfa stratejik koridorunun bu bölgeden geçmesini planladı. Kıbrıs'ın düşman elinde olmaması sonucu, İskenderun ve Mersin limanları Türkiye'nin ithalat ve ihracatında önemli bir rol oynamakta. GAP ile birlikte yaşanan üretim patlaması, bu limanlardan dünyaya rahatlıkla pazarlanacak.

MÜTHİŞ HAMLELER

Yeni dünya düzeninde kutup başı Süveyş Kanalı'ndan Doğu Akdeniz'e açılma riski altındadır. ABD, İngiltere ve AB bu bölgede stratejik üstünlük elde etmeye çalışırken, Başkan Erdoğan'ın büyük önem verdiği Türk Donanması, bölgede bayrak dalgalandırmayı sürdürmektedir. (Milli ve yerli yeni uçak gemimiz Trakya, 2025 yılında Doğu Akdeniz'de bayrak gösterecek.) Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinde, dün de bugün de müthiş hamleler gerçekleşiyor. Askeri, enerji ve uluslararası deniz ticareti egemenliği kurmak üzere Kıbrıs satrancındaki aktörlerin (Türkiye, Amerika, Rusya, İngiltere, Çin, Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, Mısır) son stratejik hamlelerine dikkatle bakmakta, analiz etmekte ve olası gelişmelere göre hazırlıklar yapmakta büyük yarar var. Erdoğan başkanlığında, 30 Mart 2021'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu Kıbrıs konusunda stratejik bir karar aldı. Bu karar şöyle: "Kıbrıs meselesinde önümüzdeki günlerde yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine adadaki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususu vazgeçilmezdir."

1 MİLLET 7 DEVLET

Türkiye'de MGK'da alınan kararlı duruşuyla, iki devletli çözüm istiyor. Türk Dünyası Birleşik Devletleri fikri giderek hayat bulurken, Kıbrıs Türk Devleti olarak bir millet yedi devlet kervanına katılacak. Başkan Erdoğan, Türkiye, iki yıldır BM Genel Kurulunda dünyaya sesleniyor. Dünya çapında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için diplomatik hamleler yapıyor. Erdoğan-Türk devlet aklının yüzünü Türkistan bölgesine (Türk Dünyasına) çevirmesini gösteren jeopolitik hamleler ses getiriyor. Artık, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda önemli bir sürece girildi. Canımız, ciğerimiz Azerbaycan'ın lideri İlham Aliyev, müthiş destek veriyor, KKTC'yi tanıma noktasında bulunuyor. Dost ve kardeş Pakistan'ın ve diğer Türk dünyasının da tanıma fikrinde oldukları gözleniyor.

SONUÇ

Geçen yıl, İstanbul Zirvesi'nde, Türk Dünyası'nın 2040'a kadar yol haritası karara bağlandı. Daha düne kadar dünya nizamına şekil veren 5 büyüklerin (Dünya beşten büyüktür) yanında yeni bir Türk Dünyası Birleşik Devletleri adım adım kuruluyor. Gümbür gümbür geliyor. Tsunami dalgası gibi karşı çıkanları yutarak geliyor. Evet, bugün Kıbrıs Türk Devleti ve Türk Dünyası Birleşik Devletleri paradigmasını konuşuyorsak, Allah rahmet eylesin başbakanlarımız Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, kahraman ordumuzun şehitlerine, gazilerine borçluyuz. Bugün Irak'ta, Suriye'de, Azerbaycan'da şehit düşen kahramanlara borçluyuz. Bugün Başkan Erdoğan-Türkiye'nin güçlü sesi, Doğu Akdeniz'den, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dayanıyor. Mavi Vatan, Gökvatan için güçlü sesle konuşuyoruz. Yeni yüzyıl Türklerin olacaktır. Kızıl Elma yürüyüşünde Başkan Erdoğan-Türkiye'nin yolu açık olsun.