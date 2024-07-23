Netanyahu’nun gidişi ikinci müjde olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçimden çekilmesinin küresel etkisinin olacağını söyleyen Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarını devirme planı yapanların kendilerinin tasfiye olduğunu ifade etti. Bahçeli, "Biden'ın gidişi müjdedir, Netanyahu'nun da gidişi ikinci müjde olacaktır" dedi. Türkiye ekonomisinin hızla ilerleme kaydettiğini belirten Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın, 'Ekonomik kriz' iddiası milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin saçmalığıdır" dedi.

'TAKİP ALTINDAYIZ'

TOPLANTINDA Bahçeli, bir dosya göstererek şunları kaydetti: "Bazı çevreler MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunlar 154 kişidir. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin, hangi gün, hangi saatte, hangi programda nasıl konuştuklarını, kimlerle konuştuklarını, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir, günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır."