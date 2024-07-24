Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarımı kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. AK Parti'nin mücadelesine omuz veren tüm parti mensuplarıma ve vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan sevgili gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Her birine aşkınız için teşekkür ediyorum.

Bugün vefatının 29. yıl dönümü olan Dr. Sadık Ahmet'i bir kez daha rahmetle yad ediyorum. İnandığı değerleri savunmaktan çekinmeyen bir dava adamıydı. Batı Trakya Türk Azınlığın bugün sahip olduğu kazanımlarda merhumun çok büyük payı vardır. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Tüm imkanlarımızla Batı Trakya'daki kardeşlerimizin yanında olacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Din ve eğitim hakları konuları sürekli gündemimizdedir. Yunanistan'ı yakından takip ediyoruz. Bundan sonra da onlara kol kanat germeye devam edeceğiz.

"GAZZE SOYKIRIMINI İZLEDİKLERİ GİBİ KIBRIS'TAKİ KATLİAMI DA İZLEDİLER"

Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasp edilen hakları için de geçerlidir. 1960'lardan beri, 3 çeyrek asırdır haksızlığa maruz kalıyor. Katliamları birçoğumuz daha dün gibi hatırlıyoruz. Yakılan köyleri, öldürülen çocukları, Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız. Tüm bu zulümler işlenirken Batılı kurumlar hiçbir şey yapmadı. Gazze soykırımını izledikleri gibi Kıbrıs'taki katliamı da izlediler.

1983 yılında KKTC'nin ilanıyla barış harekatı taçlandırılmıştır. Kıbrıs Türk'ünün iradesini kırmaya yönelik politikalar o günden bugüne artarak devam etti. Anavatan ve garantör ülke olarak duruşumu barış harekatının 50. yıl dönümünde net şekilde ortaya koyduk. Büyük bir coşkuyla kutladık. Kıbrıs davasına, KKTC'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiş olduk. Hedefimiz KKTC'nin tanınırlığını artırmaktır. Attığımız adımların devamını getirmekte kararlıyız.

Bu vesileyle barış harekatında şehit olan Mehmetçik ve mücahitleri tekrar rahmetle, kahraman gazileri şükranla yad ediyorum.Özellikle muhalefetin Türkiye'yi yabancılara şikayet eden siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyorum. Kimi CHP milletvekilleri Avrupa'da ülke ülke dolaşıp PKK'nın Suriye'deki uzantılarının gönüllü avukatlığını yapıyorlardı. Türkiye ve Türk siyasetine yakışmayan bu tavrın değişim işaretleri göstermesini muhalefetin normalleşmesi adına değerli buluyoruz.

"KOMŞULARIMIZLA GERİLİM PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Biz komşularımızla ilişkilerimizde gerilim peşinde değiliz. Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye bakıyoruz. Bu politikamızda son derece iyi niyetliyiz. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edildiğinde aşılamayacak hiçbir engel göremiyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. Güvenlik tehditleri karşısında Türkiye'nin manevra alanını genişletmek için çabalarımızı yoğunlaştıracağız.