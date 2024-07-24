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MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

HABER MERKEZİ
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Tolhildan" kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu "Raman Renas" kod adlı İrfan Zendi ve "Cengaver Mikayil" kod adlı Hidayet Resuli'nin Süleymaniye'de bulunduğu belirlendi.

TERÖRİSTLER HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda PKK/KCK mensuplarının, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildiğini, terör örgütü için Süleymaniye kırsalının artık güvenli bölge olarak görülemeyeceğini belirtti.

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