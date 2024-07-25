Avustralya’dan Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden 7 İsrailliye yaptırım

ABC News'in haberine göre, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğuna ilişkin danışma görüşü kararının ardından Canberra yönetimi, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden aşırılıkçı İsraillilere ve bir gruba yönelik yaptırım kararları aldı.

Buna göre hükümet, Yinon Levi, Zvi Bar Yosef, Neria Ben Pazi, Elisha Yered, David Chai Chasdai, Einan Tanjil ve Meir Ettinger ile Filistinlilere yönelik şiddet eylemleriyle tanınan üyelerden oluşan "Hilltop Youth" isimli dini gruba finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulayacak.

Bu, Canberra yönetiminin Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbetme faaliyetleri nedeniyle İsraillilere yönelik ilk yaptırımları oldu.

"İSRAİL YERLEŞİM FAALİYETLERİNİ DURDURMALI"

Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu kişilerin dayak, cinsel istismar, işkence sonucu yaralama ve bazı durumlarda ölüme yol açmak üzere Filistin halkına karşı şiddete bulaştığını belirterek, Hilltop Youth isimli grubun ise Filistinlilere yönelik şiddeti kışkırtma ve uygulamadan sorumlu olduğunu söyledi.

Wong, yaptırımların önemli bir ceza olduğunu ifade ederek "İsrail'i yerleşimci şiddetinin faillerinden hesap sormaya ve gerilimi tırmandırmaktan başka bir işe yaramayan, istikrarı ve iki devletli çözüm beklentilerini daha da zayıflatan yerleşim faaliyetlerini durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin toprakları konusunda son derece açık olduklarını belirten Wong, bunların uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğunu kaydetti.

Avustralya'nın bu adımı, benzer yaptırımları uygulayan İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya'yı takip etti.

⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinli hayatını kaybetti.