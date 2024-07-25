En acı tablo

MUHALEFET ve hayvanseverlerin tepkisine neden olan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. 17 maddelik yasa ile tartışmalar ve polemikler tüm hızıyla devam ederken, Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar, komisyondan geçen başıboş sokak köpekleri teklifi ile ilgili Yeni Asır'a konuştu.

2 YILDA 90 CAN

KENDİ evladıyla birlikte son 2 yılda 40'ı çocuk, 90'ın üzerinde vatandaşın sokak köpekleri nedeni ile hayatını kaybettiğine dikkat çeken Pınar, "Sokaklarda sıfır başıboş köpek politikamız kırmızı çizgimizdir. Biz bu çizgiyi hayatını kaybeden çocuklarımızın kanıyla çizdik. Bu yasa sayesinde artık sahipsiz hayvan görmeyeceğiz ve sokaklarımız daha güvenli olacak. Başıboş sokak hayvanları yüzünden yakınların kaybeden aileler olarak biz bu yasayı sonuna kadar destekledik, destekliyoruz" diye konuştu.

Son yıllarda belediyelerin yetersiz denetlemeleri, kontrolsüz üreme nedeniyle başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan insanların haberleri artmaya devam ediyor. Sadece 2022 yılında 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 307 kişi yaralandı. Barınaklardan gelen şiddet dolu görüntüler ise bu sorunu çözmeye henüz uzak olduğumuzu gösteriyor.

Son dönemlerde başıboş sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan ve hepimizin ciğerini yakan çocukların haberlerini derledik. Antalya'da 2 yıl önce sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, meclis tatile girmeden sunulması planlanan Hayvan Hakları Yasası'nı desteklediklerini, 2023 yılında 438 bin vatandaşın köpek saldırısından yaralandığını ve daha fazla insanın zarar görmemesi adına acil olarak tasarının yasalaşması gerektiğini dile getirdi.

GÜVENLİ SOKAKLAR!

BU yaşanan yürürlüğü girmesinin ardından sokakların daha güvenlik yer haline geleceğini belirten baba Murat Pınar, "Derneği kızımı sokak köpeği yüzünden kaybettikten sonra eşimle birlikte kurduk. Bugün bu acı tablonun tekrarlanmaması için sokak köpekleri yasası gerekliydi. Biz köpekler ölsün demiyoruz. Köpeklerden arındırılmış güvenli sokaklar diyoruz. Bu görev kiminse yapacak ve yapmak zorunda" dedi.