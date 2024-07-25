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Haberler Gündem Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor

Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, motorin ihracatını yasaklamayı planlamadıklarını söyledi.

AA
Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yakıt piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın motorin üretiminin yeterli düzeyde olduğunu vurgulayan Novak, "Önemli miktarda ürettiğimiz ve durum şu anda çok istikrarlı olduğu için motorin ihracatını yasaklamayacağız." dedi.

Novak, 23 Temmuz'daki açıklamasında, Rusya'da benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye alınacağını bildirmişti.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla ülkede hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

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