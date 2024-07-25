Yücel’e tepkiler çığ gibi büyüyor!

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve cuma hutbesi hakkında sarf ettiği skandal sözlere tepkiler çığ gibi büyüdü. Yücel, Erbaş'ın cuma hutbesinde Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Kadınların örtünmesi ve gençlerin erken yaşta evliliğe teşvik edilmesi" yönündeki tavsiyelerine karşı çıktı. Yücel, "Hadsiz adam, burası Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet, kadınların kıyafetine, gençlerin ne zaman evleneceğine karışamazsın" dedi. Art arda açıklama yapan STK temsilcileri; "Artık vaaz konularını CHP Genel Merkezi belirlesin", "Cuma hutbesi Müslümanları muhatap alıyor, gayrimüslimleri değil", "Asıl gayesi kendi karanlık zihniyetlerini halka empoze etmektir" diyerek CHP'ye tepkilerini dile getirdi.