  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan"dan Rize Valiliği'ne ziyaret

Başkan Erdoğan"dan Rize Valiliği'ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

AA
Başkan Erdoğandan Rize Valiliği’ne ziyaret

Başkan Erdoğan, Valilik önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm, Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nin ardından Rize Valiliğine geçti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan Erdoğan, polis tören mangasını selamladı.

Erdoğan, daha sonra makamında Vali Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kente dair bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Valilik çıkışında Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA