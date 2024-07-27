Çağın Hitler’ini baş tacı edip utanmıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. İmalatla, istihdamla, ihracatla, ticaretle, ileri teknoloji alanındaki yatırımlarla rkiye ekonomisiye katkı veren tüm sanayicilere, girişimcilere teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Çeşitli sektörlerde başarı hikayesi yazan kardeşlerimize ödüllerini takdim ettik. Firmalarımızın her birini tebrik ediyorum" dedi.

HANİ İNSAN HAKLARI?

Başkan Erdoğan, Amerikan kongresinde yaşananlara vurgu yaparak şöyle konuştu; "Suriye'deki ihtilaf 13 yıldır sürüyor. Ukrayna'daki savaş iki buçuk yıldır aralıksız devam ediyor. Yemen istikrara kavuşamadan maalesef Sudan karıştı. Gazze'de 16 bini masum çocuk 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne yaklaşık 10 aydır geçilemedi. Amerika'nın Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. Gördük... Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün, Temsilciler Meclisi alkışlıyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi çocukların, kadınların, daha kuvözdeki bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan bir Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Hani demokrasi? Hani özgürlük? Hepsi bir tarafta orada bir alkış cümbüşüdür gidiyor. Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin Gazzelinin kanı olan bir kasabı Kongresi'nde ağırlayan, bu caniye kürsü veren, bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını büyük bir şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız."

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Tam bağımsız Türkiye hedefi ile Türkiye yüzyılını inşa etmek için her alanda yoğun bir çaba içinde olunduğunu da belirten Başkan Erdoğan, "Yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat bütün bunlarla birlikte kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar ne de 6 Şubat depremlerinin 104 milyar doları bulan faturası bizi yolumuzdan alıkoymadı. İçeride ekonomi programımızı kararlılıkla uygularken yatırım ortamımızın iyileştirilmesi için gereken adımları da atıyoruz" dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLER

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Savunma sanayiimizde yakaladığımız ivmeyi yüksek teknolojili diğer alanlara da taşımanın gayretindeyiz. Togg artık yollarda. Yapamazsınız diyenlere, yapsanız bile satamazsınız diyenlere, gurur duymak yerine Togg'a çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile 1 milyar doları aşan bir yatırım sözleşmesi imzaladık. Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarda daha güçlü bir canlanma göreceğiz."

'TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN FORVETİ OLACAK'

Türkiye ekonomisinin farklı bir lige yükseleceğini belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak. Tanıtımını yapmak üzere bir araya geldiğimiz HIT-30 programı işte bu yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı görevi üstlenecek. İlk aşamada altı çağrıyı kamuoyuyla paylaşıyoruz."

'ÇİP TASARIMI KONUSUNDA BÜYÜYEN BİR EKOSİSTEME SAHİBİZ'

ÇİP teknolojilerine de değinen Başkan Erdoğan, "Yapay zeka başta olmak üzere çip teknolojilerinin stratejik önemi giderek artıyor. Ülkemiz çip tasarımı konusunda büyüyen bir ekosisteme sahiptir. Endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa etme hedefiyle HIT-30 programı çip çağrısını başlatıyoruz. En az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketini devreye alıyoruz. HIT-30 programında güneş ve rüzgar teknolojilerine yönelik iki ayrı çağrı tasarladık" diye konuştu.